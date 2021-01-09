الإعلام الأمني تعلن الحصيلة اليومية للعمليات التي نفذتها القوات الأمنية

2021/01/09 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الاعلام الامني، السبت، الإيجاز اليومي للعمليات التي نفذتها القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد. وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “شهدت العاصمة بغداد احتفالا مهيبا بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعون لتأسيس الشرطة العراقية، بحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان …

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