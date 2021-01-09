الجبهة العراقية لـ “ابو مازن”: محاولاتك رخيصة وتغطية لصفقاتك المشبوهة

2021/01/09 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهاجمت الجبهة العراقية، يوم السبت النائب أحمد الجبوري “ابو مازن”، معتبرة ان محاولات البعض من “المفلسين والمتصيدين” بالماء العكر للمساس بـ “رموز الجبهة” محاولات “رخيصة” من تلك الأطراف.وقالت الجبهة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “محاولات المدعو ابو مازن استهداف عضو الجبهة والقيادي فيها جاسم الجبارة بسبب او دون سبب هي …

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