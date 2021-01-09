معن: الداخلية مستعدة لتسلم الملف الامني الداخلي من وزارة الدفاع

2021/01/09 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن :" ان الداخلية مستعدة لتسلم الملف الامني الداخلي من وزارة الدفاع ".وقال معن في تصريح متلفز :"ان الداخلية تسلمت فعليا الامن الداخلي لعدد من المحافظات "./انتهى2

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