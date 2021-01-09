بابا الفاتيكان يحدد موعد تلقيه اللقاح المضاد لكورونا

2021/01/09 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الاسبوع المقبل.وقال البابا في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية / كانال 5/ :" الاسبوع المقبل سنبدأ هنا (في الفاتيكان) وقد اخذت موعدا، ويجب القيام بذلك".واضاف :" ان هناك نكرانا انتحاريا في رفض تلقي اللقاح اجهل تفسيرا له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم"./انتهى3

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