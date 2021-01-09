2021/01/09 | 20:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وكالة “أمهرة” الإثيوبية للإعلام، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم السبت، عن مشروع سد أثيوبي جديد يطلق عليه اسم “أجما-شاشا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تعلن عن بناء سد جديد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا تعلن عن بناء سد جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).