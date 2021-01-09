المؤتمر الصحفي الكامل للمتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم

2021/01/09 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" المؤتمر الصحفي الكامل لوزير الثقافة المتحدث بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم.

وقال ناظم، خلال المؤتمر الصحفي (9 كانون الثاني 2021): إن "الحكومة ماضية في ايجاد مراقبة دولية جدية للانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء صوّت على إقرار قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وأضاف ناظم، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى"، لافتاً إلى أن "هناك اهتماما جديا من الحكومة بمسألة الانتخابات".

وأكد، أن "الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها"، مشيراً إلى أن "وزير الصحة دعا لمنع السفر إلى الدول التي تشهد تزايداً في عدد الإصابات بكورونا".

وتابع أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون التجمعات"، مبيناً أن "مجلس الوزراء صوّت على إقرار قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، حيث إن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستحل محل الجهاز المركزي للإحصاء".

وبين أن "مجلس الوزراء قرر المصادقة على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية"، لافتا إلى أن "موازنة 2021 بُنيت على أساس الورقة البيضاء الإصلاحية، وأن شعار الحكومة الحالية هو دعم القطاع الخاص".

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