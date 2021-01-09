2021/01/09 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعرب الناشط والمتظاهر في احتجاجات ذي قار ميثم المفضل الدخيلي ، والذي كان مفاوضا مع خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وارسلها الى المحافظة الجنوبية، عن غضب متظاهري المدينة جراء “الاعتقالات التعسفية والتعذيب”، التي يواجهونها، معلنا عن قطع اغلب شوارع المدنية، في تصعيد غير مسبوق، بعد الاتفاق مع خلية الازمة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة الناصرية للمربع الأول على إثر الاعتقالات الليلية المستمرة المركز الخبري الوطني.

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