الإقتصاد النيابية: الإيرادات المتوقعة لرخص الهاتف النقال بموازنة 2021 مريبة

2021/01/09 | 20:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، السبت، ان الايرادات المتوقعة لرخص الهاتف النقال بموازنة 2021 “مريبة”، رغم امتياز تشغيل خدمة الجيل الرابع.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في بيان، إن “ارقام الايرادات المتحصلة لصالح الدولة من هيئة الاعلام و الاتصالات لمنحها الرخص لشركات الهاتف النقال لسنوات سابقة مقارنة بالايراد المتوقع في موازنة ٢٠٢١، تكشف عن تفاوت مريب يدعونا الى مراجعة جدية لها لأنها تشكل مورداً مالياً مهماً للدولة”.وأضاف الفيلي: “وادناه مقارنة لثلاث سنوات سابقة تكشف عن هذا التفاوت: أ- سنة ٢٠١٧ ( ٨٨٧) مليار دينار ب- سنة عام ٢٠١٨ ( ٥٤٣) مليار دينار ج- سنة ٢٠١٩ ( […]

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