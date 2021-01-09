2021/01/09 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداداصدرت مديرية مجاري محافظة بغداد توضيحا بشان مقطع فديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اغطية (منهولات) تحمل اسم محافظة بغداد/ مجاري المحمودية في محافظة غازي عنتاب بتركيا.

وقال مدير المديرية المهندس شاكر الكعبي “كنت رئيسا لدائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري المحمودية الستراتيجي ألذي انجز ودخل الخدمة عام ٢٠١٥ بواقع ٣٨٠ كم من شبكات الأمطار والصرف الصحي ومحطات ضخ عدد١٦ ومن فقرات العقد تجهيز اغطية (مانهولات اهينية) ووقع الإختيار على مصنع تركي انذاك في محافظة غازي عنتاب التركية ومن متطلبات التجهيز لكافة المعدات الميكانيكية والكهربائية حفر اسم المحافظة والمشروع”، مضيفا ” ان المصنع قد اضطر لتصنيع(قوالب) لكمية معينة وتم تجهيز الكمية المطلوبة للمشروع وكانت بنحو سبعة آلاف غطاء مانهول بين دائري ومستطيل (امطار وصرف صحي)”.

وتسائل الكعبي كيف سمحت بلدية غازي عنتاب تجهيز ونصب الغطاء في مناطقها؟”، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا الغطاء لم يخرج من العراق إلى تركيا كما اشاع البعض، وما هي الجدوى اقتصادية من ذلك؟”.

شاهد ايضا:

فيديو عراقي في تركيا يشعل جدلًا واسعًا: ماذا تفعل أغطية مجاري المحمودية في شوارع تركيا؟

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية مجاري بغداد تصدر توضيحًا “يزيد الغموض” بشأن أغطية مجاري المحمودية في احدى الشوارع التركية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية مجاري بغداد تصدر توضيحًا “يزيد الغموض” بشأن أغطية مجاري المحمودية في احدى الشوارع التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).