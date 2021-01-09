الرد السريع تشرع بعملية تفتيشية للبحث عن الاسلحة غير المرخصة في البصرة

2021/01/09 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة شرعت قيادة فرقة الرد السريع، السبت، بعملية تفتيشية للبحث عن الاسلحة غير المرخصة في البصرة. وذكرت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “نفذت عملية تفتيش في ناحية الدير منطقة الزريجي بمحافظه البصرة للبحث عن الاسلحة غير المرخصة والقبض على المطلوبين في الناحية”. وأكد البيان أنه “تم العثور على 3 …

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