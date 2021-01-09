رئيس اللجنة المالية بفتتح جلسة قراءة الموازنة بالاتعتراض عليها

2021/01/09 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، النائب هيثم الجبوري، أن العجز الموجود في الموازنة تجاوز 44 بالمئة من الموازنة اي مايعادل 71 ترليون دينار، مشيراً إلى أن”هذا سيثقل كاهل خزينة الدولة بالاقتراض الداخلي والخارجي”.” وقال الجبوي في تسجيل صوتي، اطلع عليه “النور نيوز” أن” نفقات موازنة 2021 هي الاكبر مقارنة بموازنة …

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