المالية النيابية: الحكومة ضخمت ابواب الموازنة وسنجري تخفيضا عليها

2021/01/09 | 20:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، السبت، بان موازنة 2021 اعدت بطريقة غريبة وضخمت بعض ابوابها لاسباب مجهولة.

وقال السعداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” موازنة 2021 انفجارية وليست تقشفية ولم يشهد العراق مثلها منذ 2001 وهي تضم ارقام خيالية لاتنجسم مع واقع الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد”.

واضاف السعداوي،ان” الموازنة اعدت بطريقة غريبة وضخمت بعد ابواب لاسباب مجهولة من قبل الحكومة لانجد لها اي ايضاح لها مؤكدا بان اللجنة المالية ستعمل على خفض الانفاق لانه لايمكن بناء موازنة بهذه الارقام تنجسم مع الواقع والايرادات المتحققة وحجم الانفاق الحقيقي في الوزارات والهيئات الحكومية”.

وكانت موازنة 2021 وصلت الى مجلس النواب قبل نحو اسبوعين واليوم بدات اولى جلسات مناقشتها من قبل اللجنة المالية النيابية”.انتهى 25 ض

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