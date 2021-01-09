صحافيون ومثقفون يؤكدون على اهمية دور الاعلام في نشر التسامح بين الاديان بورشة الكترونية

2021/01/09 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار لما للاعلام من دور فعال في نشر التسامح بين صفوف المجتمع على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم واديانهم، يحتفي صالون جنان ارگانة الثقافي الادبي مع مجموعة من المثقفين والادباء والاعلاميين والصحافيين باطروحة تقدم بها الباحث الصحافي د.علي الموسوي (دور الاعلام في نشر التسامح بين الاديان ) وذلك عبر منصة الكترونية لتفتح …

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