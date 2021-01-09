طقس العراق: أجواء مستقرة تنتهي بمنخفض قطبي وموجة أمطار وثلوج

2021/01/09 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أيام من الاستقرار على مستوى الطقس تشهدها البلاد مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة، كما تشير توقعات مختصين في مجال الرصد والأنواء.

ويقول الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة، السبت 9 كانون الثاني/يناير، إنّ "الأجواء المستقرة تستمر حتى يوم الخميس المقبل 14 كانون الثاني/يناير، قبل أنّ تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة".

ويوضح المتنبئ، أنّ "المنخفض يتواجد حاليًا على شمال الجزائر ويصحبه هواء بارد في الطبقات العليا"، مبينًا أنّ الحالة الجوية القادمة هي "امتداد لمنخفض جوي قطبي المنشأ متأخر في قدومة كثيرًا".

ويشير عطية، إلى أنّ "الأجواء ستكون غائمة كليًا إلى غائمة جزئيًا في أغلب المدن، ولكن تأثير الحالة الممطرة سيتركز، كما هو واضح حتى الآن، في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والفرات الأوسط من البلاد، أما الجنوب فسيكون أقل تأثرًا".

كما ستشهد البلاد نشاطًا للرياح السطحية الجنوبية الشرقية بسبب اندفاع جبهة المنخفض يومي الخميس والجمعة في مناطق متفرقة، وفق توقعات المتنبئ، لينتهي تأثير المنخفض ليل يوم الجمعة المقبل 15 كانون الثاني/يناير.

ورجح عطية هطول الثلوج في مناطق عديدة من السليمانية وأربيل ودهوك لتصل إلى المناطق المنخفضة في تلك المحافظات.

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