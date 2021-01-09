اتحاد اليد يحدد موعد ومكان اقامة التجمع الثاني للدوري الممتاز

2021/01/09 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة اليد، موعد ومكان اقامة التجمع الثاني للدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي لكرة اليد قرر إقامة مباريات التجمع الثاني من المرحلة الأولى في محافظة بغداد في العشرين من كانون الثاني الحالي”.

واوضح ان “الاتحاد اختار بغداد بعدما أقام مباريات المرحلة الأولى التجمع الأول للدوري العراقي لكرة اليد في محافظة السليمانية”.

يذكر ان فريق الشرطة يتصدر جدول ترتيب الدوري وبفارق الأهداف عن الثاني فريق الجيش.



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