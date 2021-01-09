مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لموازنة 2021.. وبعد الاخبار السيئة للعقود والأجور.. توجه “إيجابي” جديد

2021/01/09 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١.

أعلنت ذلك الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب.

من جانبه أوعز رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للجنة المالية بإنصاف المشمولين بقرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة واجراء اللازم ضمن موازنة 2021، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى “حملة توقيع نيابية لإضافة قرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة ضمن موازنة 2021”.

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