مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة

2021/01/09 | 21:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب، قبل قليل، القراء الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وكان مجلس النواب قد بدأ في وقت سابق من اليوم السبت، القراءة الاولى لمشروع القانون خلال جلسته رقم 33 المنعقدة اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس.

من جانبه أوضح مصدر نيابي لـ PUKmedia ، ان اللجنة الماليلة النيابية انهت قبل قليل القراءة الاولى الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

PUKmedia خاص

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