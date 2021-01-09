2021/01/09 | 21:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “عراقي نيوز”، وثائق تتضمن جمع 101 توقيع نيابي لإدراج قرار 315 ضمن موازنة 2021.وبدأ أعضاء مجلس النواب، حملة نيابية لاضافة قرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة ضمن موازنة 2021.وبلغ عدد النواب، الذين وقعوا 101 نائب لغاية الآن.وأوعز الحلبوسي، بحسب الصحيفة الرسمية، اللجنة المالية بـ”انصاف المشمولين بقرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة واجراء اللازم ضمن موازنة 2021”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



جمع تواقيع نيابية لإدراج قرار 315 بموازنة 2021 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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