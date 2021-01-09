بعد صورتيهما الشهيرتين.. اثنان من مقتحمي الكونغرس في قبضة الإف بي آي

2021/01/09 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الأميركية القبض على الرجل الذي ظهر في صورة وهو يحمل المنصة الخاصة برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال اقتحام مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي.

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