2021/01/09 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعد تفشي فيروس كورونا في العراق العام الماضي قررت الحكومة، تشكيل خلايا ازمات لمواجهة الفيروس في المحافظات العراقية كافة تحدد موقف الوباء وتصدر القرارات الخاصة بالوقاية منه.

الحكومة المحلية في محافظة الديوانية كشفت، السبت (9 - 1 - 2021)، عن استمرار عمل خلية الازمة المحلية دون توقف في المحافظة.

وقال نائب محافظ الديوانية فارس الحمزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "خلية الازمة مستمرة في عملها ومن غير الممكن توقفها مادام الوباء موجودا"، مضيفا ان "الخلية لم تتوقف وانما تعقد اجتماعا دوريا اسبوعيا واجتماعات طارئة حين حصول اي مستجد".من جانبه، قال مدير قسم الصحة العامة في محافظة البصرة تحسين النزال لـ (بغداد اليوم)، انه "يحضر اسبوعيا اجتماعات الخلية، وفي الفترة الاخيرة وبعد وجود مخاوف من انتقال السلالة الجديدة من كورونا للعراق، كثفت الاجتماعات وصدرت العديد من القرارات والتوجيهات المتوافقة مع قرارات مجلس الوزراء".وتعلن وزارة الصحة العراقية، تسجيل اعداد قليلة مقارنة بالسابق، بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، بعد إجرائها أكثر من 30 ألف فحص، بحسب البيانات اليومية التي تنشرها الدوائر الصحية العراقية.وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل 907 إصابات بالفيروس، و اربع وفيات بسبب الفيروس، وهو الأقل منذ شهر ايار الماضي.وتوفي نتيجة الفيروس أكثر من 12 ألف شخص، فيما يرقد أكثر من 30 ألف عراقي في المستشفيات نتيجة لتدهور حالتهم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما مصير خلايا الازمة لمواجهة كورونا في المحافظات العراقية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما مصير خلايا الازمة لمواجهة كورونا في المحافظات العراقية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).