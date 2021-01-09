فريق شهربان بكرة الصالات يحقق فوزا كبيرا على فريق اوروك من السماوة

2021/01/09 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / فاز فريق شهربان لكرة الصالات على فريق اوروك من محافظة السماوة بخمسة اهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جرت بينهما على القاعة المغلقة في المقدادية .وخاض فريق صالات شهربان / 14 / مباراة ، فاز في / 4 / وتعادل في / 3 / وخسر / 7 / مباريات اخرى./انتهى

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