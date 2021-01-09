طلب نيابي لتوسعة مقاعد القبول في التعليم الموازي

2021/01/09 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تسلمت رئاسة مجلس النواب طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 50 نائبا من كتل مختلفة لتوسعة مقاعد القبول في التعليم الموازي ضمن الجامعات العراقية ، لخريجي السادس الاعدادي ممن حصلوا على معدل فوق 95 بالمائة./انتهى5

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