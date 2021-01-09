2021/01/09 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، السبت، إدراج بناء مجمع تربوي ضخم في قضاء الحسينية وتنفيذ اعمال الاكساء في عشر محلات جديدة ضمن خطة هذا العام.

وقال العطا في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 كانون الثاني 2021)، ان "المحافظة تولي اهتماما بالغا لقضاء الحسينية ولجميع مناطق حزام بغداد"، مؤكداً أن "اعمال الاكساء المنفذة تسير بوتيرة متصاعدة وضمن الشروط والضوابط والمعايير الفنية والهندسية المتبعة".

وأضاف العطا أن "خطة مشاريع محافظة بغداد لهذا العام تضمنت ادراج مشاريع بمختلف القطاعات لتشمل قضاء الحسينية ، مؤكداً "العمل على تخصيص قطعة ارض كبيرة لينفذ عليها مجمع تربوي ضخم يضم 26 مدرسة وكليات بالإضافة الى ادراج مشاريع اكساء عشر محلات سكنية في القضاء".

وتابع، "تم التوجيه بإزالة التجاوزات على الاماكن العامة والارصفة والجزرات الوسطية الى جانب متابعة الاعمال البلدية والخدمية المقدمة بشكل مستمر في المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: بناء مجمع تربوي ضخم في منطقة الحسينية هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: بناء مجمع تربوي ضخم في منطقة الحسينية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).