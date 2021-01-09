اتحاد اليد يحدد موعد ومكان اقامة التجمع الثاني للدوري الممتاز

2021/01/09 | 21:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حدد الاتحاد العراقي لكرة اليد، موعد ومكان اقامة التجمع الثاني للدوري الممتاز.

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