2021/01/09 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، تمت خلالها بحث الشؤون العامة ومستجدات الأحداث، فضلا عن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.واستمع المجلس الى إيجاز بشأن مستجدات مكافحة جائحة كورونا، والإجراءات التي تواصل الجهات المسؤولة إتخاذها وتطبيقها.كما استمع المجلس الى عرض قدمه مستشار رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص قرارات مجلس الوزراء اليوم المركز الخبري الوطني.

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