كربلاء تنفي انقطاع وقود البنزين ليوم غد وتؤكد توفره بشكل اعتيادي

2021/01/09 | 21:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

نفت شركة المنتجات النفطية في كربلاء وجود انقطاع لمادة البنزين يوم غد الاحد.

وقال مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في كربلاء حسين الخرسان لـ /المعلومة/ انه “لاصحة للأنباء المتداولة حول انقطاع مادة البنزين ليوم غد الاحد وان ما يتم تداوله شائعات لارباك الوضع العام”.

وأضاف أن “على مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية”.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن انقطاع في مادة البنزين في عموم المحافظة ليوم غد.



انتهي ش٢٥

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