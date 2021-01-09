صحة ذي قار تعلن إصابة خمسة من منتسبي الاجهزة الامنية في احتجاجات اليوم

2021/01/09 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت، عن إصابة خمسة من منتسبي الاجهزة الامنية في احتجاجات اليوم.

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خمسة من منتسبي الاجهزة الامنية اصيبوا في احتجاجات اليوم في المحافظة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وافاد مصدر امني، السبت، بوقوع اشتباكات بين القوات الامنية ومتظاهرين في مدينة الناصرية.

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