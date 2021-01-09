2021/01/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تستهجن قرار واشنطن ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي خبير لـ (الزمان): الموقف العراقي غير مهيء للرد على العقوبات الأمريكية بغداد – قصي منذر رأى الخبير القانوني طارق حرب ، ان الموقف العراقي الراهن غير مهيئ للرد على العقوبات الامريكية التي تستهدف قيادت في الحكومة وكان اخرها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدا ان […]

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