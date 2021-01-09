2021/01/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني : الموافقة على تقسيط قروض وسلف المتقاعدين الإستثمار ينفي تغيير أسعار وحدات بسماية بغداد – الزمان كشف النائب محمد شياع السوداني عن موافقة هيئة التقاعد الوطنية على تقسيط القروض والسلف الخاصة بالمتقاعدين او خلفهم.وقال السوداني في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ، ان (الهيئة اعلنت موافقتها على تقسيط القروض والسلف المترتبة بذمة المتقاعدين […]

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