2021/01/09 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يزيد خطة قبول ذوي الشهداء ويطلق إستمارة التقديم بغداد – ساري تحسين اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة خطة قبول الطلبة في قناة ذوي الشهداء ضمن القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجاري، وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تستعد مجددا لإطلاق استمارة التقديم لفئة […]

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