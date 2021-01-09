المالية النيابية تكشف عن نقاطها للموازنة.. استقطاعات للرواتب وعجز كبير

2021/01/09 | 21:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت لجنة المالية النيابية عن تحديد نقاطها بشأن قانون الموازنة العامة للعام 2021.

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