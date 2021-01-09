الاستخبارات العسكرية تدمر مضافات متنقلة وعجلة معدة للتفجير في الرطبة

2021/01/09 | 21:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تمكنت الاستخبارات العسكرية، السبت، من تدمير مضافات متنقلة وعجلة معدة للتفجير في الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت خلية الاعلان الامني في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بعملية استخبارية موسعة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٥٣ من تدمير وحرق عجلة معدة للتفجير”.

واضافت: “كما تمكنت من تدمير مضافات متنقلة موضوعة على عجلتين تحوي طباخ وقناتي غاز واغطية وفرش وملابس وجلكانات كاز، وتمكنت القوة من ضبط ٦٣ راس غنم اخذت عنوة من رعاة الاغنام تحت ذريعة الزكاة بقصد تمويل داعش في قرية الدغداغة شمال شرق قضاء الرطبة، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بالتعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها”.



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