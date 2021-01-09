مجلس الوزراء يؤكد على اهمية المراقبة الدولية في الانتخابات المقبلة

2021/01/09 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ناقش مجلس الوزراء، السبت، اجراءات التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اكد على اهمية المراقبة الدولية وتكثيف الجهود لتشجيع الناخبين للتسجيل البايومتري.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان له اليوم (9 كانون الثاني 2021) ان "مجلس الوزراء، استمع خلال جلسة اليوم الى عرض قدمه مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات السيد عبد الحسين الهنداوي، بخصوص سير التحضيرات لإجراء الانتخابات المقبلة، واحتياجات مفوضية الانتخابات، وتعاون الوزارات ومؤسسات الدولة لتسهيل عملها، واهمية المراقبة الدولية لضمان نزاهتها والتاكيد على اهمية تكثيف الجهود لتشجيع الناخبين للتسجيل البايومتري خلال الفترة المتبقية التي اعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، قد اكد في تصريح سابق له، ان العراق لم يطلب من الامم المتحدة مراقبة الانتخابات المبكرة، المقرر تنفيذها في حزيران عام 2021.

وذكر الهنداوي، انه "نادرا جدا ان تقوم الامم المتحدة في مراقبة انتخابات اي دولة في العالم"، مشيرا الى ان "خلال الربع الأخير من القرن الماضي، راقبت الأمم المتحدة أو أجرت انتخابات في تيمور الشرقية وجنوب أفريقيا وموزامبيق والسلفادور وكمبوديا".

وأكد ان "مراقبة الانتخابات أصبحت أمرا نادرا في الوقت الراهن حيث يقتصر دور الأمم المتحدة على تقديم مساعدات تقنية ولوجستية بالغة الأهمية في انتخابات بلدان كثيرة من بينها العراق".



لافتا الى انه "إذا كُلفت الأمم المتحدة بتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة في العراق، فإنها تحتاج الى ان تملك السلطة الكاملة على العملية".

وتابع: "نظرا لأسبقية مبدأ السيادة الوطنية، فإن هذا النوع من المساعدة نادرا ما يتم تفويضه ولا يمكن القيام به إلا في حالات خاصة كما ان هذا النوع من التفويض ممكن فقط من خلال قرار مجلس الأمن أو الجمعية العامة".

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