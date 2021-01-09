علاوي يوضح بشأن ''المقابلة'': الصدر أيد ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء

2021/01/09 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر المكلف السابق بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، السبت، توضيحا بشأن موقف التيار الصدري ورئاسة الجمهورية، من ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال علاوي في ايضاح ورد لموقعNRT عربية اليوم، (9 كانون الثاني 2021)، انه "لقد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي كليب جزء من مقابلة بيني وبين السيد حيدر سفينة".

وأضاف، انه "وارغب في هذا المجال ان اوضح نقطتين؛ النقطة الاولى هي موقف التيار الصدري في سحب التأييد في ترشحي في (20/1/2020)، أن هذا الأمر كان قبل ترشحي الرسمي، حيث تطرقت في نفس المقابلة انه بعد ترشحي الرسمي اتصل بي السيد مقتدى الصدر وقال لي نحن نؤيد ترشيحك ونؤيد تشكيل حكومة مستقلة وعدم تدخل الاحزاب في تشكيل الكابينة الوزارية، ولا نسمح لأي شخص من التيار ان يرشح اي مرشح للكابينة".

وتابع، انه وفي "القضية الثانية بشأن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح فلكي اكون دقيقا في النقل فإن مجيئي وتوفير الطائرة كان بعلمه ولكن الذي هيأ الطائرة وتحدث معي بشأن المجيء كان شخصا آخر".

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، تسجيلا مصورا لمحمد توفيق علاوي قال فيه ان رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغه بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رشح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء بعد سحب اسمه من الترشيح.

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