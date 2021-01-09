وزير العمل يطالب البرلمان بتشريع قانون العنف الأسري

2021/01/09 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس هيأة رعاية الطفولة عادل الركابي، اليوم السبت، مجلس النواب بتشريع قانون العنف الأسري.

وأعرب الركابي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن "صدمته وحزنه لحادثة اغتصاب ومقتل طفلة بقضاء الزبير في محافظة البصرة"، مطالبا "مجلس النواب بالإسراع بتشريع قانون العنف الأسري وقانون حقوق الطفل".

وأضاف، أن "العراق يشهد تزايدا ملحوظا في تسجيل حالات العنف ضد الأطفال وكان آخرها الاعتداء الآثم بحق طفلة بريئة بمنطقة الزبير في محافظة البصرة بعد اغتصابها وقتلها بطريقة بشعة وبعيدة عن أخلاق وتقاليد المجتمع"، مشيرا الى أن "هيأة رعاية الطفولة تستنكر هذه الجريمة الشنعاء وتجدد مطالبتها مجلس النواب بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري بأسرع وقت ممكن وقانون حقوق الطفل كي تضع التشريعات حدا لانتشار هذه الظاهرة وانتهاك حقوق الطفولة".

ودعا الركابي جميع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الطفل لدراسة أسباب تعاظم وانتشار هذه الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات لتأمين البيئة القانونية والاجتماعية الساندة لحماية حقوق الطفل في البلاد، كما دعا مجلس القضاء الأعلى لإيقاع أقصى العقوبات بحق منتهكي حقوق الطفولة".

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