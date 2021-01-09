لقد انفضحت خطط البيجيدي. - سعيد الكحل

2021/01/09 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل كل المحطات التي خاض حزب العدالة والتنمية معاركه الشرسة خلالها لمناهضة مطالب الإصلاح والتغيير ( خطة إدماج المرأة ، الدستور، الإجهاض ، مشروع القانون الجنائي ..) كان يفتخر بخوض تلك المعارك "دفاعا عن ثوابت "الشعب المغربي ، ودفاعا عن "الهوية الإسلامية" للمجتمع .



وحتى حين ترأس الحكومة ، تبنى كل القرارات التي استهدفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة ( تحرير أسعار المحروقات ، ......





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