السعودية تعلن استئناف الطيران مع قطر .. والدوحة ترد بالمثل

2021/01/09 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، السبت، استئناف الرحلات الجوية مع قطر ابتداء من يوم الاثنين للمقبل، في خطوة قوبلت بإجراء مماثل من الدوحة.

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