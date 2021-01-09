اشتباكات بين القوات الامنية ومتظاهرين في الناصرية

2021/01/09 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بوقوع اشتباكات

بين القوات الامنية ومتظاهرين في مدينة

الناصرية.

وقال المصدر، إن "اشتباكات وقعت، عصر

اليوم، بين القوات الامنية والمتظاهرين

وتم استخدام قنابل الغاز في الناصرية

وال

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