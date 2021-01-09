الصحة العالمية: تسجيل نحو 800 ألف إصابة بكورونا في العالم خلال 24 ساعة

2021/01/09 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

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