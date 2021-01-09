نائبة عن ديالى : لن نقف مكتوفي الايدي امام خروقات ملف المحاضرين المجانيين

2021/01/09 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت أوساط برلمانية مجلس النواب بالتدخل لانصاف شريحة المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى .وقالت النائبة عن ديالى ناهدة الدايني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نواب ديالى قرروا ، كجهة رقابية ، استدعاء اللجنة الحكومية المشرفة على ملف المحاضرين المجانيين لبيان اسباب الاعتراضات والمخالفات التي رافقت اعلان اسماء المحاضرين المجانيين "، مؤكدة رفض النواب اوامر تعيينات المحاضرين لغياب معايير العدالة والانصاف "، لافتة الى :" ان نواب ديالى لن يقفوا مكتوفي الايدي امام هكذا خروقات" .وشددت الدايني على ضرورة اعادة التعيينات المعلنة الى المربع الاول ، وفق آليات تشمل الاقضية وباشراك مديرياتها التربوية مع تشكيل لجان عليا لاعادة ملف المحاضرين الى نصابه الحقيقي والعادل ، بما يضمن استحقاقاتهم بعيدا عن تأثيرات المحسوبية .من جهته قال نائب محافظ ديالى الفني محمد قتيبة :" ان اللجنة المشكلة في ديوان المحافظة ،باشتراك مديرية التربية ، تعاملت مع المعلومات وقوائم المحاضرين على قرص مدمج ولم تطلع على الوثائق الخاصة بهم بسبب ضيق الوقت وقرب انتهاء السنة المالية .وان الاخطاء المطبيعية التي ظهرت بالقوائم وتكرار بعض الاسماء كان بسبب سرعة انجاز اللجنة لاعمالها .واضاف :" ان هذا الامر سيعالج عن طريق الحذف واضافة اسماء اخرى بدلا عنها "، مؤكدا ان اللجنة ترحب باي جهة رقابيةلتدقيق المعلومات الواردة من مديرية التربية ./انتهى

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