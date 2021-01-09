الجيش الإسرائيلي يفتح النار على لبنانيين مقابل جبل ’دوف’

2021/01/09 | 22:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، النار على عدد من اللبنانيين حاولوا عبور الخط الفاصل عند الحدود اللبنانية.

وأكدت قناة "كان" العبرية، (9 كانون الثاني 2021)، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء، بعد أن عبر عدد من اللبنانيين الخط الفاصل مقابل جبل دوف على حدود إسرائيل مع لبنان".

وأوضحت القناة، أن "إطلاق النار أدى إلى انسحاب اللبنانيين، دون وقوع إصابات في صفوفهم".

وبين الحين والآخر، يحاول العديد من اللبنانين التسلل عبر الحدود، ومحاولة اجتياز الخط الفاصل مع إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل ترفع حالة التأهب عند حدودها مع لبنان، خشية الرد من حزب الله على اغتيال أحد كوادره العام الماضي بالقرب من دمشق بسوريا.

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