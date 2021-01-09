الموارد المائية تكشف عن دراسة شاملة لواقع المياه في العراق حتى العام 2035

2021/01/09 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الموارد المائية، السبت، دراسة شاملة لواقع المياه في العراق حتى العام 2035، فيما أشارت إلى أنها بمثابة خطة الطريق للوزارة. وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الوزارة أعدت دراسة سميت بالدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق، حيث كانت المباشرة في العام 2012 …

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