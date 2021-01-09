محافظ بغداد يعلن ادراج بناء مجمع تربوي ضخم في منطقة الحسينية هذا العام

2021/01/09 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، السبت، إدراج بناء مجمع تربوي ضخم في قضاء الحسينية وتنفيذ اعمال الاكساء في عشر محلات جديدة ضمن خطة هذا العام. وقال العطا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحافظة تولي اهتماما بالغا لقضاء الحسينية ولجميع مناطق حزام بغداد”، مؤكداً أن “اعمال الاكساء المنفذة تسير بوتيرة …

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