نائب عن القانون: قرار ٣١٥ ادرج في الموازنة العامة

2021/01/09 | 22:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، السبت، انه تم ادراج قرار ٣١٥ في الموازنة العامة وقال المالكي في تصريح صحفي انه “تم ادراج قرار ٣١٥ في الموازنة العامة لسنه ٢٠٢١ وكذلك اضافة كافة العقود والمحاضرين والاجراء في كافة الوزارت ضمن موازنة سنه ٢٠٢١”.واضاف “تم حصول الموافقة على اضافة فقرة في الموازنة تلزم وزارة الدفاع والداخلية و وزارة المالية بتحويل منتسبي وزارتي ( الدفاع و الداخلية ) اصحاب الشهادات ( البكلوريوس – الدبلوم ) الى موظفين مدنيين وحسب اختصاصتهم في كافة الوزارت”.

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