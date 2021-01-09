بالوثائق.. جمع تواقيع برلمانية لادراج قرار بالموازنة يخص العقود والاجراء اليوميين

2021/01/09 | 22:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنشر “النور نيوز” وثائق تتضمن جمع تواقيع على طلب مقدم من النائب منصور البعيجي لادراج قرار 35 بموازنة العام 2021 الذي يخص العاملين بصفة عقود والاجراء اليوميين.وقرر مجلس الوزراء في 8 ايلول 2019، اعتماد اليات معالجة اوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية.وافادت صحيفة الصباح بأن رئاسة البرلمان …

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