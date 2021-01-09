2021/01/09 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي: الداخلية ستستلم الملف الأمني من جميع المحافظات بعد الانتخابات المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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