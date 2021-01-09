استمرار حملة اعتقال الناشطين المدنيين في ذي قار

2021/01/09 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الناشط المدني في ذي قار، حسين الغرابي، السبت، استمرار حملة الاعتقالات بحق الناشطين المدنيين في المحافظة، مبينا ان الاحتجاجات الاخيرة جاءت على خلفية اعتقال صاحب احد الخيم في ساحة الحبوبي بعد دهسه بعجلة تابعة للقوات الامنية.

وقال الغرابي في تصريح لـNRT، اليوم (9 كانون الثاني 2021) ان "حملة الاعتقالات الحكومية مستمرة تجاه الناشطين المدنيين بطرق وحشية"، مبينا ان "احد الاعتقالت طالت الناشط احسان الهلالي، بعد دهسه بعجلة القوات الامنية واعتقاله وهو جريح، ما تسبب بعودة تظاهرات الناصرية ".

واضاف ان "احسان صاحب احد الخيم في ساحة الحبوبي، واعتقاله اثار ضجة في المحافظة، ما ادى الى اندلاع تظاهرات قطعت على اثرها بعض الطرق يوم الجمعة الذي شهد اطلاق رصاص حي لتفريق المتظاهرين".

واوضح ان "الاحتجاجات مستمرة بسبب وجود احسان والمحتجين الاخرين في السجون، اضافة الى تجاهل الحكومة لعمليات تفجير المنازل في المحافظة".

وشهدت محافظة ذي قار اليوم تصعيدا جديدا في الاحتجاجات، فيما اعتقلت القوات الامنية عددا من المتظاهرين.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالذهاب الى مدينة الناصرية والاشراف على الملف الامني بشكل شخصي.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تغريدة له على تويتر: "السيد الكاظمي انت مطالب بصفتك القائد العام للقوات المسلحة الذهاب الى الناصرية والاشراف على الملف الامني بشكل شخصي".

واضاف ان "جثث الشباب باتت تقطع وتعرض امام الرأي العام والكل في صمت عجيب!".

وشهدت محافظة ذي قار اليوم تصعيدا جديدا في الاحتجاجات، فيما اعتقلت القوات الامنية عددا من المتظاهرين.

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