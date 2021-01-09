حيوان مخيف خرج من البحر.. وباغت الجميع

2021/01/09 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فوجئ ثلاثة صيادين أستراليين، مؤخرا، بعد صيد حيوان بحري ذي شكل عجيب، بينما كانوا في عرض البحر، ثم لاذوا بالفرار حتى لا تؤذيهم السمكة غير المألوفة.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذا الحيوان البحري يعرف ب”سمك الرعاد”، وجرى رصده على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز.وكان الصيادون؛ جوزيف شالوي وريكي واري بوري […]

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