عشائرُ صلاح الدين تقبم حفلاً تأبينيا في ذكرى استشهادِ قادةِ النصر

2021/01/09 | 22:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت عشائرُ قضاءِ الدور في محافظةِ صلاح الدين العراقية حفلاً تأبينيا في الذكرى السنويةِ الاولى لاستشهادِ قادةِ النصر القائد قاسم سليماني والحاج ابو ...

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