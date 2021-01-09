للمرة الاولى.. الصحة لعالمية تصدر اكثر من 15 الف وفاة بكورونا خلال يوم

2021/01/09 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 15 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس المستجد خلال 24 ساعة.

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